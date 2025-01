45 години по-късно: Втори българин с триумф в Световната купа по ски

Звездата на българските ски Алберт Попов постигна великолепен успех! Той записа най-значимото класиране в кариерата си, като спечели нощния слалом в Мадона ди Кампильо (Италия). По този начин Попов се превърна във втория българин след Петър Попангелов с победа в стартовете от Световната купа, съобщава Sportal.bg.

Случайно или не, първото място на Попангелов в германския зимен център Ленгрис дойде точно на днешната дата преди 45 години.

Преди днешния триумф, Алберт имаше едно трето място в САЩ през 2023 година.





Попов беше осми след първия манш, но с брилянтно каране във втория отвя конкурентите си. Той даде общо време 1:45.22 минути, като остави след себе си швейцареца Лоик Меяр, който остана на 44 стотни зад него. Меяр бе втори и след първия манш. На трето място завърши хърватинът Самуел Колега, който финишира на 46 стотни зад българина.

45 YEARS LATER, Albert Popov MAKES HISTORY FOR BULGARIA! First World Cup win for him! Amazing!



Second place for Loic Meillardand 3rd place and first world cup podium for Samuel Kolega #fisalpine #wintersport #worldcupmadonnadicampiglio pic.twitter.com/BbE1xseKJ4