Лъжат ви за ваксините и то много елементарно

Зад тази група и този блог стои учен (доктор по биология в направление микробиология, ензимология, молекулярна биология), който е посветил живота си на науката. За разлика от нас – лаиците – той може да си позволи да има категорично мнение по въпроса и да го подкрепи с нещо повече от „така мисля“…

Постът е от ФБ групата „Наука и критично мислене“ и се отнася до опит за гнусна пропаганда.

Всеки има право да вярва в какво ли не, но и всеки има право на достъп до истината. Какво ще си изберете, си е ваш проблем.

Публикуваме поста в оригинал:

Има хора, които не се страхуват да покажат на света, че са безкрайно глупави, но има и такива, които толкова много се срамуват от себе си, че единственото, което могат да направят, е да пускат плахо анонимни флаери. А самите флаери са олицетворение на опитите на автора да изпъкне сред останалите, но за жалост е възпрян от отчайващо бедната обща култура. Когато някой е спал по време на часовете по биология, но на 30 години самоувереността надхвърли знанията, се получават подобни шедьоври.

Разбира се почти всяко едно изречение не е вярно. Едва ли някой се съмнява в това...

1) Не, ковид ваксините не са експериментални, защото всеки техен аспект е проучен на молекулярно ниво, клетъчно ниво, в in vitro условия, в in vivo условия в животни, при хора и най-вече на популационно ниво в огромни мащаби с невиждано големи представителни извадки. Самите клинични проучвания бяха с невиждани до този момент представителни извадки от почти 45 000 души. В същото време има данни от реална среда от милиони души (4 714 932 ), които показват, че ваксините са ефективни и безопасни (Източник 6).

2) Лъжа е, че ваксините не са тествани върху животни. В началото на създаването на своята ваксина Pfizer са тествали първични варианти върху маймуни (Macaca mulatta) (Източник 1). Но това не е от значение, тъй като данните от клиничните проучвания са достатъчно значими.

3) Не е ясно какво означава "не/обратими увреждания". В клиничните изпитвания на ваксините са описани различни странични ефекти и увреждания, като мнозинството са изключително леки - болка при ваксиниране, зачервяване, възпаление, главоболие и други. Все обратими...

4) Нито една компания производител не е обещавала 100% ефективност и предпазване от инфектиране. Това обещават само шарлатаните. Pfizer дава информация за ефективността на ваксините си на база мащабни клинични проучвания - 95% ефективност, но само при мащабно ваксиниране и високо покритие (Източник 2).

5) Никой не е твърдял, че ваксините могат напълно да спрат инфекцията, особено при подобен слаб интерес. Отново - само шарлатаните обещават 100% ефективност. Но данните от екологични проучвания показват, че ваксините всъщност ограничават разпространението на инфекцията от SARS-COV-2 (Източник 3).

6) Най-предпочитаната ваксина на Pfizer не съдържа "абортирани човешки или маймунски клетки". Технологията на производство на ваксината разчита на безклетъчен синтез на иРНК (транскрипция) в in vitro условия, което представлява една сложна, но красива ензимна реакция в изкуствени условия. Това елиминира използването на експресионни системи (клетки) и улеснява производствения процес.

7) Когато става дума за тромбози, хубаво е да се знае, че 39 на всеки 1 милион инфектирани със SARS-COV-2 развиват церебрална венозна тромбоза, докато само 4 на всеки 1 милион ваксинирани с продукта на Pfizer развиват церебрална венозна тромбоза (Източник 4). Тоест рисковете от тромбоза са много по-високи, ако се инфектираш с вируса...

Не, няма МИЛИОНИ докладвани осакатени и починали след ваксиниране. Това е нагла лъжа... Някой може да твърди, че "убитите" от ваксината са трилиони.

9) Превенцията с РНК ваксини не е генна терапия, защото няма и не се цели извършване на промени в генома. иРНК се локализира в цитоплазмата и по дефиниция тя не може да навлезе в ядрото, за да промени по някакъв начин генома ни. Тази проста концепция се учи в училище...

10) Да, РНК ваксините могат да съдържат PEG, но не са алергични 70% от хората към него. Настъпилите алергични реакции са едва 11.1 на всеки 1 000 000 ваксинирани (Източник 5).

11) Ваксините могат да съдържат не скуалин, а сквален (учи се в часовете по химия). Количествата му в продукта са пренебрежимо малки - микрограмове. Много под опасните за хората количества.

Но мен лично нещо друго много ме притеснява - бунтът срещу иновациите. Хората смятат, че една ваксина е ваксина само, ако съдържа жив, но "омаломощен", макар че съществува сериозен риск живият патоген да се върне към дивия тип (ревертант) и вместо да ни защити от инфекция, той да я причини. За сметка на това се отрича пъти по-безопасна технология, която разчита на създаване на имунен отговор чрез инжектиране само и единствено на таргетния антиген, който не може да причини инфекция.

Не се прави разлика и между вирус и протеин. Авторът на флаера смята, че протеинът може да причини инфекция, което отново показва, че е продукт на слабата ни образователна система. РНК не произвеждат патогени, а протеини!

Да... Оказва се, че най-гръмогласните са и най-глупавите в обществото.

Използвана литература:

Източник 1) https://www.pfizer.com/.../pfizer-and-biontech-announce...

Източник 2) Fernando P. Polack, Stephen J. Thomas. 2020. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. N Engl J Med 2020; 383:2603-2615 DOI: 10.1056/NEJMoa2034577

Източник 3) William Daniel. 2021. Early Evidence of the Effect of SARS-CoV-2 Vaccine at One Medical Center. DOI: 10.1056/NEJMc2102153

Източник 4) Maxime Taquet, Masud Husain. 2021. Cerebral venous thrombosis: a retrospective cohort study of 513,284 confirmed COVID-19 cases and a comparison with 489,871 people receiving a COVID-19 mRNA vaccine. https://osf.io/a9jdq/

Източник 5) Shimabukuro T, Nair N. Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. JAMA. Published online January 21, 2021. doi:10.1001/jama.2021.0600

Източник 6) Haas EJ, Angulo FJ, McLaughlin JM, et al. Impact and effectiveness of mRNA BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 infections and COVID-19 cases, hospitalisations, and deaths following a nationwide vaccination campaign in Israel: an observational study using national surveillance data. The Lancet. doi:10.1016/S0140-6736(21)00947-8.



