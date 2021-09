Само един човек може да пребори Мангъров и Чорбанов. Ванга!

© Булфото (архив)/Pixabay/Novini.bg

Слушайте какво – ако искаме ваксинацията да върви, ще трябва да се вземат мерки, тая работа с „чакаме ги да се осъзнаят“ не работи. Писна ми от мерки, а с тъпата маска толкова свикнах, че като вляза някъде автоматично почвам да си тананикам theme song на Мортал Комбат, карам хората да ми викат Скорпиън.

Като за начало – за ваксините пускаме контролиран слух, че във ВСЕКИ един екип, разработил по една, има скрито българско участие, даже водещите учèни са самоуки таланти от школата на академик Неделчев, но…

… медиите не искат ТИ ДА ЗНАЕШ ЗА ТОВА!!!11!1!!!q!

Правим сайт, украсяваме го с много трибагреници, шевици, гербове, на фон, като го отвориш, звучи „Притури се планината“, от него почваме да бълваме „новини“, че първата ваксина в света е измислена от българи по времето на Иван Асен II, че византийците са я забранили, продължаваме с времевата таблица през няколко века, стигаме до турското робство – турците са унищожили тайната рецепта и оттогава българската ваксина не съществува. Край! Докато един ден… Сещате се, изниква от тайна библиотека в малка църква в Мало Църновунево, скрита под земята, нищо, че нѝ библиотеката, нѝ църквата, нѝ пà и селото съществуват.

Ще отделиме малко бюджет за Фейсбук реклами, хората като го видят у фейса, вярват, еле пà ако има трибагреници, шевици, гербове и „Притури се планината“.

Печалбарите ни показаха как се прави – трябва да си контра на целия здрав разум и логика и тогава те следват (!!!)

Модерните проблеми изискват модерни решения.

Щом Мангъров и Чорбанов могат да са „алтернативни“ и от световно-неизвестни да станат „политически обвързани“, да им „мирише на джоб“, а и някой да си умножи клиентелата… така де – пациентите – в пъти, значи и ние можем. Аз казвам: да се учим от тях! Да бъдем алтернативни.

Находчиви са – накрая няма да остане екзотична партия, на която Мангъров не ѝ е бил на шествие или не се е пробвал в нея, мирише му на джоб, канят го да рекламира неща, плащат му, увеличи приходите, току виж и депутат станал; а Чорбанов… той вече е член на една интересна формация от хора, наречена There Is Such A People (не се шегувам – така ОФИЦИАЛНО е английското име на ИТН, явно колкото да подхранваме представата на чужденците, че в Източна Европа сме един безкраен комедиен скеч). И тая интересна формация едновременно твърди, че не е антиваксърска и има Чорбанов за свое „острие“ в областта на медицината.

Ако могат тоя майтап да спретнат и да им се размине и да им вярват… гении са – трябва да се учим от тях.

И най-важното е да се намери „предсказание на Ванга“,

те и без това сега изскачат по 4-5 нови световно-значими нейни предсказания на месец (абе, само на мене ли ми прави впечатление, че тая жена откакто умря, започна много повече предсказания да прави от преди?).

В предсказанието ще увъртим ваксините, извънземни, които са ни избрали назе българите да водим планетата, ще кажем… така де – Ванга ще каже, че България ке пребиде, ако заобиколи мангърите и чорбите.

Аз ви казвам: модерните проблеми изискват модерни решения. Писна ми от тая маска, давайте да се справяме по-бързо! А и ни се смеят от Третия свят, че изоставаме и от тях вече.



0









Копирано