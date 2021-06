Търсят се млади приключенци за екомисия в Никарагуа

Фондация “Биоразнообразие” кани млади хора да изследват въздействието на климатичните промени в Никарагуа, предава БНР.

„Никарагуа е една от най-засегнатите централноамерикански държави. Тя е разположена между два океана, много близо до екватора, което е голямо предимство – тя е изключително богата на видове, огромно биоразнообразие се наблюдава там. Същевременно това я прави много чувствителна към негативните ефекти на климатичните промени“, обясни в предаването „Преди всички“ Александър Николов, комуникационен експерт във фондацията.

В международната изследователска мисия ще се включат 8 държави от Европа като част от проекта „Climate game on – don’t let cIimatе change end the game“, в който участва българската фондация „Биоразнообразие“.

Целта е да се повиши както информираността, така и ангажираността на младите хора във възрастовия сегмент 18 -35 г. за справянето с климатичните промени. Страната ни ще бъде представена от двама души на възраст до 26 години.

Подходящи са както студенти – биолози, еколози, така и студенти по журналистика, които имат интерес по темата, уточни Александър Николов пред БНР.

Програмата е с продължителност 1 година и включва съпътстващи обучения и уършопи в чужбина, посещения в Германия и Белгия преди самата мисия, която е планирана за март и април догодина.

Срокът за кандидатстване е 10 юни. Във Фейсбук страницата на фондация „Биоразнообразие“ е публикувана форма за кандидатстване.

„Хората имат интерес, защото това е приключение до държава, която е доста екзотична и непозната в България“, посочи Николов.

