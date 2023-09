Ще изчезнат ли All inclusive пакетите?

© Pixabay

ДДС от 9% за заведенията и хотелите остава и след Нова година, но при условие всички обекти да минат на патентен данък.

"Тази седмица е много специална за туризма на цяла България, защото в четвъртък от 11 часа в комплекс "Св. Константин и Елена" ще проведем най-голямата туристическа конференция и мастър клас за професионалисти в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. Ще се дискутират горещи теми", каза председателят на управителния съвет на Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите Павлин Косев в "България сутрин".

По негови думи през последните години доста се е спекулирало с ДДС-то.

"Не мога да си обясня защо не ползваме добрите европейски практики? В целия ЕС ДДС-то в туризма е на изключително ниски нива. Дълги години в хотелиерството процентът беше 9, толкова много се изговори, че трябва да се уеднакви в ресторантьорството и в хотелиерството. За пореден път го казвам, намаляването на това ДДС не е да се намалят цените към крайните клиенти, а за да може бизнесът да оцелява", каза още Косев пред Bulgaria ON AIR.

"Туристическата услуга е станала изключително скъпа. Толкова години хотелиерството беше на 9%, не виждам какъв е проблемът туризмът да е с еднакво ДДС", допълни той.

Според него всеки един нормален бизнесмен и инвеститор иска да работи и да живее, като си плаща нормално данъците.

"Да се работи на светло е много по-лесно, тепърва държавата ще започне да усеща тази възвращаемост и прозрачност, досега много трудно можеха да се правят анализи и сравнения", посочи Косев.

Запитан защо има желание туризмът все повече да се отказва от предлагането на all inclusive пакети, той обясни: "Последните 2-3 години буквално преобърнаха всички бизнеси, най-вече туризмът беше засегнат. Това лято all inclusive пакети стигнаха до 800 лева на вечер. За да предлагаш качествен all inclusive, цената стана висока."

По думите на Павлин Косев са минали годините, когато са ставали съревнования за по-ниска цена.

Край на ол инклузива в България?

"Всеки иска да предлага качествен all inclusive, но цената става все по-скъпа. Забелязваме, че туристите в обедните часове все по-малко използват обяда. Не мислим за тотално премахването на услугата, но доста хотелиери се замислят дали да не минат вариант на закуска и вечеря, тъй като цената ще бъде по-достъпна. Тонове с биоотпадъци се изхвърлят и от чиниите на самите туристи. Става въпрос за големи суми пари", каза още Косев.

