Пуснаха къщата на Барби в Airbnb

Къщата на Барби в Малибу (Barbie’s Malibu DreamHouse) се завръща в Airbnb, но този път домакинът е на Кен.

Докато любимата на всички кукла прави своя филмов дебют, Кен (изигран от Райън Гослинг) предава ключовете и е домакин в наскоро реновираната и емблематична Malibu DreamHouse.

Интериор на спалнята на Кен, предимно розово, подчертано от килими с животински мотиви и каубойски шапки. Разположено в слънчев Малибу, имението на брега на океана предлага панорамна гледка и служи като перфектен фон за пластмасовия рай на Кен.

Феновете ще могат да резервират спалнята на Кен в Malibu DreamHouse за два индивидуални престоя с една нощувка** за до двама гости на 21 юли и 22 юли 2023 г.

Всички престои ще бъдат безплатни, защото Кен не е могъл да измисли как да сложи цена.

Продукцията на филма „Барби“ е допринесла за световен недостиг на розова боя

Всеки в „Страната на Барби“ може да поиска да резервира стаята на Кен от 17 юли в 10:00 ч. Тихоокеанско време. Гостите сами трябва да организират своето пътуване до и от Малибу, казват от Airbnb.

