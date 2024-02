Прогноза за цената на Cardano предизвиква спекулации за предстоящ подем

Интригуваща гледна точка идва от крипто анализатора Али Мартинез, който предполага, че има потенциал за значителен обрат в събитията въз основа на историческото представяне на ADA.

Анализът на Али се задълбочава в характерния път, по който ADA е поела в миналото, намеквайки за възможността за повтарящ се модел в бъдеще. Според тази гледна точка, ако Cardano отрази ценовото си поведение от края на 2020 г., има вероятност да остане във фаза на консолидация до април 2024 г., създавайки предпоставки за последващ бичи скок.

По-специално, Cardano демонстрира модел на консолидация в края на 2020 г., който завърши с изключителен скок от 3,217.49%, достигайки 3.06 долара през следващата година.

Етериум и Шиба Ину: какви са прогнозните им цени, според изкуствения интелект на Илон Мъск

Ако историята се повтори за Cardano, Али предвижда ADA да се задържи в сегашния си диапазон до април 2024 г., последван от пробив и значителен скок от 1767.67%, с цел достигане на цена от 7.919 долара. Интригуващо е, че прогнозираното време на потенциалния пробив на Cardano съвпада с очаквания халвинг Биткойн, който мнозина определят за април 2024 г., пише kriptonovini.com.

Четвъртият халвинг на Биткойн се очаква при височина на блока 840,000, като 23 април 2024 г. се очертава като широко разглеждана дата, признавайки присъщата променливост и вероятностния характер на блоковете за добив. Халвингът често се възприема като бичи катализатор, който може да окаже значително влияние върху пазара на криптовалути. Исторически данни подсказват тенденцията на това събите да дава началото на бичи пазарен цикъл, задвижван от намаляване на предлагането на нови токени, което съответно засилва търсенето и дефицита.

Мъск отново предизвика еуфория сред общността на Dogecoin

Това явление обикновено тласка цената на Биткойн нагоре в периода преди и след халвинга, като се наблюдават вълнообразни ефекти в цените на други криптовалути, включително ADA. Изключително важно е обаче да се има предвид, че минали резултати служат като ориентир и не гарантират бъдещи постижения.

Should the patterns align and #Cardano mirrors its late 2020 price behavior, we can anticipate $ADA to remain in a consolidation phase until April 2024, setting the stage for its next bull rally! pic.twitter.com/xEKu1LQRRo