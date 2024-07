bTV пуска четири нови телевизионни игри

© Pixabay

bTV придоби правата за създаване и излъчване на 4 от най-успешните развлекателни телевизионни игри в световен мащаб, съобщиха от медията.

Това са топ продукциите "Коя е тази песен?" (Name That Tune), “Помниш ли текста?” (Don’t Forget The Lyrics), „Колко ми даваш?“ (Guess My Age) и „Кажи честно“ (To Tell the Truth), които от своето създаване са синоним на забавление за цялото семейство. Различни, динамични, изпълнени с емоции и напрежение, четирите формата са гаранция за много смях и приятно време пред екрана за малки и големи.

„След изключително добрите резултати на обновения ни пролетен сезон, с увереност продължаваме да инвестираме в нови и качествени развлекателни предавания за нашите зрители. За bTV е изключителна отговорност аудиторията и пазарът да продължат да ни припознават като медията, която първа въвежда и налага успешни световни формати. Вече представихме двете нови заглавия за есенния сезон - „Островът на 100-те гривни“ и „Бягство към победата“, а сега идва ред на най-доброто от телевизионните игри. Този тип съдържание е търсен както от аудиторията, така и от рекламодателите. Щастлив съм, че именно bTV съвсем скоро ще предложи цели четири топ телевизионни игри, които да донесат още положителни и забавни емоции на цялото семейство“, коментира Ралф Бартолайт, Главен изпълнителен директор на bTV Media Group.

Това ще са новите водещи на "Гласът на България"

„Коя е тази песен?“ (Name That Tune) е американска телевизионна музикална игра, създадена през 50-те години и реализирана до сега в над 27 държави на 4 континента. Собственост на Prestige Entertainment, първото по рода си оригинално музикално шоу е перфектна смесица от носталгия и попкултура, в което участниците трябва да отгатнат заглавията на песни въз основа на няколко ноти, изпълнени от група на живо. Двама играчи се борят в няколко кръга. За да се включат в играта, те трябва да познават, помнят и разпознават песни от всички жанрове и десетилетия. За да спечелят, участниците трябва да победят съперника си с бързина и да отгатнат правилните песни в поредица от игри.

„Помниш ли текста?“ (Don’t Forget The Lyrics) е безспорен хит сред музикалните предавания от момента на своето създаване през 2007г. Създадено от Джеф Аплоф, то е реализирано в различни версии в над 25 държави по света, сред които САЩ, Великобритания, Китай, Франция, Италия, Испания, Индия и други. "Помниш ли текста?" е модерна класика, в която участниците трябва да пеят хитови песни и да допълват липсващите текстове. За целта, играчите трябва да избират парчета от различни жанрове и десетилетия, от утвърдени хитове до свежи нови версии.

„Колко ми даваш?“ (Guess My Age) е най-успешното гейм шоу от създаването си през 2016г. Форматът е реализиран в 18 държави в света, с над 2 500 излъчени епизода, над 5000 участници и 15 000 „непознати“. В хитовото предаване "Колко ми даваш?" има възможност да се спечелят големи суми, следвайки едно единствено правило – да назоват точната възраст на напълно непознат човек! Във всяко издание на играта двойка участници трябва да познаят в рамките на няколко кръга възрастта на 6-а напълно непознати за тях реални хора като за целта разполагат с няколко жокера.

"Кажи честно" (To Tell the Truth) е телевизионна игра, в която жури от четирима души се изправя срещу отбор от трима участници. И тримата състезатели твърдят, че са едно и също лице, но само един от тях е истинското и според правилата на играта той трябва да казва истината през цялото време. При задаването на въпроси на участниците журито се опитва да определи кой от тях е истинският човек. Забавлението в шоуто е гарантирано, тъй като участниците в "Кажи честно" работят в екип, опитвайки се с различни методи да надхитрят журито, което работи индивидуално, за да определи търсения човек.

Последвайте канала на

0









Копирано