Най-голямата група за рекламно и медийно обслужване в България отбелязва трийсет години с ново име - adhub.

adhub. e новото име на най-голямата група за рекламно и медийно обслужване в България, в която си партнират едни от най-успешните международни и локални компании.

Това са криейтив агенциите guts&brainsDDB, DNA, Nitram, TribalWorldwide Sofia, медийните PHD и OMD, продуцентска къща Final New и BTL агенцията „Готово“. Компаниите имат 30-годишно сътрудничество в споделеното пространство на бул. Христо Ботев №95, което вече ще носи името аdhub. Рекламният хъб е резултат от дълготрайните взаимоотношения, без да променя дейността и начина на работа в агенциите – всяка от тях ще запази своя бранд, бизнес идентичност и екип.

„аdhub. е част от стратегията за развитие на групата с цел предлагане на пълен набор от услуги в сектора. Новото лого – квадрат, който се отваря като скоби, подчертава гъвкавостта и стремежа на екипа към отварянето на нови възможности за партньори и клиенти.“, споделя главният изпълнителен директор Ангелос Парасхакис.

Групата на adhub. обединява професионалисти и таланти от различни области, начело с guts&brainsDDB. Агенцията стъпва на българския пазар през 1993 г. и бързо се налага като компанията, която определя тенденциите и развитието на индустрията в страната. Това води до създаването на партньорска мрежа от агенции, която през изминалите три десетилетия работи с едни от най-авторитетните брандове, сред които Yettel, McDonald’s, Allianz, METRO, Lidl, Jameson, Perno Ricard, Zagorka, Ford, EKO, EVN и много други. В резултат от успешното сътрудничество се създават едни от най-популярните рекламни кампании, отличени с редица национални и международни награди.

Най-новото постижение в аdhub. e бронзoвата статуетка от фестивала EuroBest в категория „Radio&Audio“ за кампанията „Някои приятелства носят светлина“. Това е първата награда от престижния форум, спечелена от български екип.

“Групата на аdhub. ще продължи да надгражда креативната и бизнес среда в България, инвестирайки в качествени и дълготрайни партньорства. Защото заедно можем повече.“, обобщава Добринка Парасхакис, управляващ партньор в групата.

Част от портфолиото на аdhub. са още множество отличия и статуетки „ФАРА“, а двете медийни агенции PHD и OMD се класираха на първо място по дял на медийните инвестиции за 2022 г.

В нашия сайт може да видите видео с новото лого на adhub. и едни от най-добрите реклами на групата за изминалите 30 години.

