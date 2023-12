Петото издание на програмата за растеж на Endeavor Bulgaria – Dare to Scale 2023 – е най-мащабното до момента

© Postbank

Шест компании бяха отличени на закриващото Demo Day събитие, част от програмата за растеж на Endeavor Bulgaria – Dare to Scale, което се състоя на 12 декември 2023 г.

Компания Barin Sports беше отличена с наградата на журито, представена от госпожа Милена Стойчева, министър на иновациите и растежа. Журито оцени представянето на участниците по три критерия – какъв е потенциалът за глобален растеж на компанията, колко ясно са определени стратегическите цели на компанията и колко силни са презентационните умения на предприемача. В състава на журито влязоха утвърдени бизнес лидери от различни сфери: Асен Ягодин (Пощенска банка), Калин Радев (Софтуер Груп), Бойко Таков (ИАНМСП), Мирослав Стоянов (ЕБВР), Сабина Гьошева (BY FAR). Водещ на събитието беше Константин Вълков, програмен директор на Дарик радио.

Пет компании бяха отличени в четири категории за цялостното им представяне в програмата:

- MyCFO с „Награда за динамика и напредък“

- Присъжда се за най-активната компания по време на програмата, стартираща дискусии, активен участник на всички събития и сесии, извличаща максимума от срещите с членовете на мрежата на Endeavor Bulgaria.

- Price International с „Награда за целенасочени стъпки“

- Присъжда се за компанията, която целенасочено премина през програмата, отворена към нови контакти в мрежата на Endeavor Bulgaria и отвъд, и която бързо и отчетливо взима под внимание обратната връзка от менторите си.

- Barin Sports и Augment с „Награда за колаборативен дух“

- Присъжда се на две компании, които проактивно и успешно използват възможностите от програмата за мащабиране на бизнесите чрез формиране на партньорство помежду си.

- ViaBank с наградата „Endeavor ценности в действие“

- Присъжда се на компанията, която олицетворява ценностите на Endeavor за споделяне на опит, даряване на време и ресурси, и подпомагане на средата.

Dare to Scale е четиримесечна програма за растеж на международната предприемаческа мрежа Endeavor, насочена към предприемачи и бизнеси, които вече са преминали ранната фаза на развитието си и са в началото на по-мащабно разрастване на дейността си. Тя се проведе за пета поредна година и продължи от септември до декември, като в тазгодишната кохорта бяха селектирани 23-ма предприемачи от 12 компании. Тазгодишното издание се характеризира с най-много възможности за участниците до момента – 9 уъркшопа, 4 нетуъркинг събития и право на до 10 индивидуални менторски сесии с консултанти от PricewaterhouseCoopers (PwC) и бизнес лидери от мрежата на Endeavor. Обучителните сесии бяха съобразени с най-често срещаните предизвикателства – управление на организацията, маркетинг, продажби, бизнес планиране и набиране на капитал. В петото издание бяха ангажирани над петдесет от най-големите бизнес лидери в България, които дариха от времето си по време на програмата. Сред тях бяха Светозар Георгиев и Калин Радев, които се включиха в програмата за пета поредна година като лектори, както и Божидар Нейчев като лидер от страна на PwC, подпомагащ менторските срещи между предприемачите и компанията. През пролетта на 2024 г. се очаква да отвори приемът за шестото издание на Dare to Scale.

Програмата се реализира с основен партньор Пощенска банка и е подкрепена от Софтуер Груп, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР/EBRD) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

За поредна година съдружници и директори от PwC България работиха индивидуално с всички компании в програмата, за да ги подпомогнат чрез своя опит и експертиза за преодоляването на предизвикателствата и развиването на възможностите в техните бизнеси.

В програмата се включи и капиталов партньор – Seedblink, който допринесе за допълнителна възможност за достъп до финансиране и менторство по темата към участниците.

Партньори на събитието Demo Day са Bessa Valley Winery, seewines и Cohones Brewery, които са и участник в кохортата.

Момчил Василев, изпълнителен директор на Endeavor Bulgaria:

„Endeavor е организация, чиято мисия е водена от убеждението, че предприемачите със значителен потенциал за развитие са в основата на трансформирането на икономиките в развиващите се пазари. Именно за да насърчи тези предприемачи, които са в етап на разрастване на бизнеса си, Endeavor създаде програмата Dare to Scale преди 5 години и вече ясно виждаме резултатите от нея. Компаниите, влизащи и преминаващи в програмата, са все по-осъзнати в търсенето на ресурси, смели в стремежите си за излизане на чужди пазари, но същевременно и все по-готови те самите да подпомагат екосистемата чрез собствените си знания. Все по-често виждаме колаборация между компаниите в Dare to Scale, което още повече потвърждава тезата, че споделянето води до по-голямо развитие на екосистемата. Радваме се, че в тазгодишната кохорта имахме удоволствието да работим с интересни и иновативни компании с голям потенциал за растеж. Благодарим и на консултантите от PwC и менторите от мрежата на Endeavor, които им помагат да продължават да надграждат знанията си и да продължават да достигат нови висоти.“

Асен Ягодин, изпълнителен директор и член на УС на Пощенска банка:

„За поредна година имахме привилегията да бъдем в синхрон с ентусиазма на предприемачите, които разгръщат потенциала си благодарение на Dare to Scale. Успехът на тази програма е заложен в уникалната комбинация между амбицията на младите компании и опита на големия бизнес. Dare to Scale за нас в Пощенска банка е добра възможност да инвестираме не само в растежа на участниците в програмата, но и в развитието на екосистемата като цяло. Това от своя страна създава потенциал за катализиране на положителни процеси в българската икономика. Участието ни в Dare to Scale е пряко свързано с нашия ангажимент да бъдем двигател на тези позитивни промени и да откриваме все повече съмишленици, с които да работим за бъдещето на нашата страна.“

За Endeavor:

Endeavor е международна неправителствена организация с офиси в 40 локации, подпомагаща предприемачи с големи идеи и бизнеси да се разраснат бързо в международен мащаб. Предприемачите, част от Endeavor, имат потенциала да променят страните си и света – те могат да бъдат ключов фактор за дългосрочен икономически растеж, създаване на работни места и иновации. Endeavor предоставя на селектираните предприемачи достъп до пазари, капитал и талант в мрежата си от над 4,000 ментори и инвеститори на световно ниво. В България Endeavor започва своята дейност през юли 2015 г. с цел да разшири присъствието на организацията в Европа. Към момента българският офис е подкрепил 100+ предприемачи от 50+ компании в три програми – Endeavor Global Program, Regional Support Program и Dare to Scale. Тези предприемачи са създали над 2,300 работни места и са генерирали приходи от 320 млн. лева за изминалата година. www.endeavor.bg

