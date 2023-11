А1 България беше отличена като страхотно място за работа

©

Сертификатът Great Place to Work® нареди А1 сред най-добрите работодатели в Европа на базата на независимо проучване сред близо 2300 служители у нас

А1 спечели престижното отличие Great Place to Work® като страхотно място за работа от едноименната международна независима организация. Сертификацията се провежда въз основа на резултатите от проучване сред служителите по 23 ключови теми. В допитването през октомври 2023 година се включиха близо 2300 служители от А1 в България, като проучвания бяха проведени паралелно и в други пет от компаниите в A1 Group.

А1 България излезе начело с най-добри резултати от всички компании в групата и заслужено спечели сертификат за страхотно място за работа, с което се нарежда и сред най-добрите работодатели в Европа. Great Place to Work® e световно утвърдена организация, изследваща корпоративната култура, служителското изживяване и лидерските компетенции, които допринасят за задържането на таланти и повишаване на иновациите.

Миглена Узунова-Цекова, старши директор „Човешки ресурси“ в А1 България, коментира: „Гордея се с отличието, което официално поставя А1 България сред най-добрите работодатели в Европа. Оценката за позитивната и мотивираща работна среда, която получаваме от хората в организацията, е резултат от целенасочените ни усилия. За нас мнението на всеки служител има огромно значение, а признанието ни мотивира да продължаваме да подобряваме и надграждаме постигнатото и в бъдеще. Вярвам, че корпоративната култура в компанията ще продължава да е на високо ниво и увереността на нашите настоящи и потенциални служители, че А1 България е страхотно място за работа, ще нараства още повече.“

83% от участниците в проучването потвърждават изцяло, че А1 е страхотно място за работа, а 81% са положителните отговори средно във всички 23 категории, включени в проучването. Според резултатите, показателите, постигнали най-високо ниво на оценка от страна на служителите на А1 България, са областите справедливост (88% одобрение), комуникация (87%) и екип (86%). Трите области, които бяха основен фокус на проучването като едни от водещите принципи на компанията, отбелязват изключително висок резултат: поведение на Лидерския екип (85%), иновации (82%) и ангажираност (81%).

А1 България предоставя на своите над 3600 служители позитивна работна среда и цялостно благополучие. Хората в организацията разполагат с възможности за гъвкаво работно време и редица социални придобивки, сред които безплатен достъп до услуги на компанията, спортен център и детска градина в кампуса в София. Компанията развива програми за възнаграждаване на отличителното представяне, програми за задържане, програма за лоялни служители и изгражда и култура на непрекъснато учене и надграждане на компетенциите.

Служителите имат достъп до многообразни вътрешни и външни обучения, включително за повишаване на мениджърските и лидерски умения. Те са част от възможностите, чрез които А1 насърчава кариерното развитие, включително чрез промяна на професионалната сфера. Сред тях са инициативи като Запознай се с Мрежа и услуги, IT Boot Camp, част от програмата StepUP. През изминалата година над 30% от отворените нови позиции са заети от служители от А1, които правят кариерна стъпка в компанията.

За Great Place to Work Certification™

Great Place to Work® Certification™ e най-значимото признание в сферата на работодателската марка. Сертификацията се базира изцяло на мнения на служители за работното място, с фокус върху степента на постоянство по отношение на доверието в организацията. Сертификацията Great Place to Work Certification е международно призната от работодатели и служители и е глобален измерител за идентифициране на изключителното изживяване за служителите. Всяка година над 10 000 компании в 60 държави кандидатстват за сертифициране като Great Place to Work.

За Great Place to Work®

Great Place to Work® e глобална организация, изучаваща корпоративната култура. От създаването си през 1992 г. е интервюирала над 100 милиона служители в световен мащаб и използва задълбочените анализи, на база на които доверието е ключовият фактор, който прави една компания страхотно място за работа. Платформата за проучвания сред служители дава възможности на лидерите на организациите да получават обратна връзка, отчети и анализи в реално време, за да взимат базирани на данни решения. Дейността на организацията е водена от мисията за изграждане на по-добър свят, като помага компаниите да стават все по-добри места за работа. Повече информация можете да видите на: greatplacetowork.com

А1, част от A1 Group, е водещ доставчик на дигитални услуги и телекомуникационни решения в България. Компанията предоставя мобилни и фиксирани услуги, високоскоростен интернет, интерактивна, цифрова, сателитна и мобилна телевизия, четири собствени спортни канала с марката MAX Sport, платежни услуги, ICT, cloud и IoT бизнес решения. През 2022 г. A1 България отчита приходи от 640,4 млн. евро, а сравнимата EBITDA e 254,4 млн. евро.

A1 Group е водещ телекомуникационен доставчик в Централна и Източна Европа с повече от 26 млн. клиенти. A1 Group оперира в седем държави: Австрия, България, Беларус, Хърватия, Словения, Северна Македония и Сърбия, а приходите на Групата за 2022 година надхвърлят 5 милиарда евро. Портфолиото на A1 Group включва гласова телефония, високоскоростен интернет и мултимедийни услуги, както и решения в областта на високите технологии, преноса на данни и онлайн разплащанията. Групата разполага със стабилен акционер в лицето на América Móvil – един от най-големите телекомуникационни доставчици в света.

