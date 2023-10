Конър Макгрегър с горещ поздрав към всички в България дни преди гостуването му на 19 октомври

©

Световната мегазвезда в бойните спортове Конър Макгрегър изпрати видео, в което лично поздравява и потвърждава на всички в България наближаващата негова визита на 19 октомври в „Арена София“ за „А Proper Night with Conor McGregor“.

„България, The Notorious Конър Макгрегър е. Ще се видим много скоро!“, гласи надъхващия поздрав на ММА легендата.

Всички присъсващи в залата ще се насладят освен на много бойни срещи, част от MAX FIGHT 56, и на запомняща специално създадена шоу програма. В нея участие ще вземат една от най-чаровните и обичани български изпълнителки Нина Николина, която заедно с невероятните 101 каба гайди със сигурност ще накарат всички присъстващи да настръхнат. Още едно утвърдено музикално име у нас ще бъде част от звездната програма – рапърът Fyre заедно с Theo, както и Поля Иванова, или по-известна като малката Поли.

Към тях ще се присъединят още музикантите от Brazz_ViliDJ. И не на последно място - Луиза Душкова и артистите от „Нов цирк“ обещават представление от световна класа с много различни пиро ефекти, каскади и акробатика. Специално за нощта на специалната вечер с Конър Макгрегър ще присъстват артисти от България, Австрия, Аржентина и Италия.

Гостуването на ирландския боец у нас е едно от най-чаканите събития в света на спорта. Той ще има честта да наблюдава на живо срещите от огромната галавечер на MAX FIGHT 56. Пред погледа му ще се проведе битката за Световната титла на Универсалната боксова организация между Йосиф Панов-Пепелянката и Санди Масуд от Франция. Пепелянката определя битката с Масуд за „мача на живота си“, тъй като за първи път получава шанс да покори върха в една от световните боксови организации.

Посещението на Конър Макгрегър в България съвпада и с лансирането на неговата марка уиски Proper No Twelve, която носи неповторимия вкус на Ирландия. Билетите за „А Proper Night with Conor McGregor“ и MAX FIGHT 56 свършват бързо и наличност може да бъде намеренa на properwhiskey.bg, в мрежата на Epay GO и на място на касите на EasyPay в цялата страна.

