Виното Bela Voda White 2021 от Северна Македония спечели Гранд Трофея на Балканския винен конкурс 2022

Bela Voda White 2021 на избата от Северна Македония Tikves Winery бе обявено за най-доброто вино на Балканите за 2022 година. Престижното отличие бе обявено по време на традиционната церемония по награждаването, наречена „Балкански винени Оскари”, на единадесетото издание на Балканския международен винен конкурс и фестивал (The Balkans International Wine Competition and Festival, BIWCF).

Официалната част на вечерта започна с поздравителен адрес от министъра на земеделието д-р Иван Иванов, прочетен от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното Георги Тодоров.

На сцената във Виненото градче пред НДК излезе и Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата. На церемонията присъства и Йордан Чорбаджийски, председател на Националната лозаро-винарска камара.

“Не е далеч времето, когато Балканите ще заемат полагащото им се пето място в класацията на световните производители. Искам да благодаря на Галина Нифору за това, че тя е двигателят този престижен форум да се провежда за 11-и път. Виненият сектор става все по-силен и разпознаваем и нарастващият брой ценители е най-добрата илюстрация за това”, каза Симеонов.

Най-престижното отличие в Конкурса бе връчено от директора на BIWCF и председател на Българската асоциация на износителите на вино Галина Нифору. На сцената излезе Радош Вукичевич, директор на Tikves Winery, за да вземе лично статуетката.

“Много съм щастлива, че точно това вино спечели голямата награда на Балканския международен винен конкурс, защото още преди 12 години, когато беше създадено, това беше първото вино от Северна Македония, оценено с много точки от Робърт Паркър. И ето, че днес то е номер 1 и при нас!”, каза Нифору.

Трофеят за „Най-добра изба на Балканите” бе присъдена за трета поредна година на турската Suvla Winery. Отличието се присъжда на избата, спечелила най-много медали в конкурсната част. Призът взе лично Селим Елиалтъ от Suvla Winery, който изрази благодарността и гордостта от отличието и факта, че екипът им е част от балканската общност, която BIWCF обединява.

В края на церемонията директорът на BIWCF Галина Нифору обяви следващата страна домакин на конкурса. През 2022 година журито на превърналия се в институция винен форум ще оценява балканските вина в Румъния (Бистрица-Насауд, Трансилвания).

Ето пълния списък с носителите на трофеите в различните категории:

- Трофей за най-добро сухо бяло вино – Bela Voda White 2021, Tikves winery, Северна Македония

- Трофей за най-добро сухо червено вино – N 1/2, Vinarija Ivanovic, Сърбия

- Трофей за най-добро сухо розе – ISSA Pinot Noir Rose 2021, Crama la Salina, Румъния и Zelanos Pinot Noir Rose 2021, Zelanos Winery, България

- Трофей за най-добро пенливо вино – Rose Metodo Classico, 2016, Edoardo Miroglio, България

- Трофей за най-добро оранжево вино – Orange, 2020, Vidinska Gamza, България

- Трофей за най-добро органично вино – Assyrtiko Nikolaou Bio 2021, Гърция

- Трофей за най-добро десертно вино – Monemvasia-Malvasia, 2011, Monemvasia Winery, Гърция

- Трофей за най-добро полусладко вино – Oenodos Moschato Semisweet, 2021, Evdaimon - Tselepis P.C, Гърция

- Трофей за най-добро специално вино – SWEET SUNSET, 2020, Skevofilax, Гърция

- Трофей за най-добро червено вино от местни сортове – Prokupac 2019, Vinarija Grabak, Сърбия

- Трофей за най-добро бяло вино от местни сортове – Cuvee Evdemon, 2018, Estate Argyros, Santorini, Гърция

- Трофей за най-добро десертно вино от местни сортове – Vinsanto Late Release, 2002, Estate Argyros, Santorini, Гърция

- Трофей за най-добър дизайн на етикет – Gorun Winery, България

Останалите участници в оспорваната надпревара с рекорден брой мостри си разделиха двойни златни, златни, сребърни и бронзови отличия. Наградите за най-добро вино по държави – Best of Show – бяха обявени още след края на конкурса в Гърция.

Ето и на кого бяха присъдени отличията Best of Show по страни:

Best of Show Albania

Juga e Bardhe 2021

KANTINA FABA

Best of Show Bosnia and Herzegovina

Perle Ljubavi 2021

VINARIJA FAZAN

Best of Show Croatia

Plovac Ploski 2015

CARIC WINERY

Best of Show Greece

Diaporos Xinomavro 2017

KIR YIANNI ESTATE

Best of Show Kosovo

Rahova Klasike Reserve 2019

LABI WINES

Best of Show Montenegro

Stari Podrum Vranac 2013

PLANTAZE WINERY

Best of Show North Macedonia

Luda Mara Vranec 2019

TIKVES WINERY

Best of Show Romania

Crama Gabai Red Blend 2019

CRABA GABAI

Best of Show Serbia

Vincic White Reserve 2012

VINCIC WINERY

Best of Show Slovenia

Seven Numbers Sauvignon Blanc 2019

PUKLAVEC FAMILY WINES

Best of Show Turkey

Suvla Bogazkere – Okuzgozu 2021

SUVLA WINERY

Best of Show Ukraine

Odessos Merlot Limited Edition 2020

ODESSOS WINERY

Балканският международен винен фестивал продължава до 18 юни включително и посреща жителите и гостите на София в специално изградено Винено градче в парка пред НДК. Освен да се запознаят с някои от най-интересните изби от България и Балканите, любителите на виното ще имат възможност да дегустират и наградените вина в специална Златна шатра.

