Виненото градче на Балканския фестивал на виното отваря врати в сърцето на София на 16 юни

©

За единадесета поредна година София ще стане домакин на събитието, което поставя на фокус балканските вина и култура.

Между 16 и 18 юни Балканският международен винен фестивал (The Balkans International Wine Festival, BIWCF) ще разположи своите традиционни бели шатри в пространството пред НДК, където 70 винопроизводители ще предложат за дегустация селекция от своята най-добра продукция. Посетителите на Фестивала ще могат да се докоснат и до наградените вина от Конкурса, провел се в началото на юни на гръцкия остров Саламина – в специална Златна шатра.

Виното, което спечели най-много точки от престижното жури на Конкурса – носителят на Гранд трофея, ще бъде обявен по време на церемония в първата вечер от тридневното градско събитие – на 16 юни от 20 часа. Водещ ще бъде директорът на BIWCF и председател на Българската асоциация на износителите на вино – Галина Нифору. Обявени ще бъдат и Най-добрата изба на Балканите, спечелила най-много медали в Конкурса, и трофеите в отделните категории.

Рекорден брой вина се борят за най-високите отличия на Балканския международен винен конкурс

Софиянци и гости на столицата ще имат възможността да прекарат две вълнуващи вечери (този четвъртък и петък), както и цял ден в събота, наслаждавайки се на богата програма, вкусна деликатесна храна от различни национални кухни, музика, и игри с награди. Билети могат да се вземат за на място или онлайн, а на входа сувенирни подаръци за добро настроение и спомен от събитието ще очакват посетителите.

Балканският международен винен конкурс и фестивал 2022 се осъществява с подкрепата на Столична община, Българска търговско-промишлена палата, както и с медийното партньорство на Wines of Macedonia, All Wine Stories, Vino & Fino magazine, Sofiaadventures, Visitskopje, Vinopedia, Winepeople.ro, In your pocket, Drinks.ua, Wine Travel Awards, ivanasimjanovska.com, Autentika, Turističke priče, Moto Pfohe Rent a Car, Страница.бг, vevesti.bg, divident.eu, Sportal Media Group, Exporter.bg, Apollowine.com, Hit-bg.com, WineBG.info, списание твоят БИЗНЕС, b2b media.bg, ExpoWorld.bg, Agro TV, Стандарт, Trio.bg, White Water, АИДБ, Аз чета, Jasmin.bg, bgtourism.bg, Winetours.bg, Wineo.bg, Bulgaria Wine Тours, Bulgaria Wine Тours, Fresh Cuts of Life, WineTourMaker.com, Exotic Wine Travel, bgvipnews.eu, hotpressbg.com, bulgarianews.bg, green-news.bg, levelfamous.com, dartsnews.bg, paragraph21.com, Литературен клуб „Перото“, Екопак.

(платено съобщение)

0









Копирано