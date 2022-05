Рекорден брой вина се борят за най-високите отличия на Балканския международен винен конкурс

©

Повече от 1000 вина и 280 изби се борят за най-високите отличия на Балканския международен винен конкурс 2022 (The Balkans International Wine Competition, BIWC). Неговото 11-о издание отново дава среща на винари от България, Гърция, Босна и Херцеговина, Косово, Румъния, Хърватия, Албания, Словения, Северна Македония, Сърбия, Турция, Черна гора и Украйна.

Гордостта на труда им ще бъде оценявана от международно престижно жури от 21 съдии, под председателството на Игор Лукович от Сърбия. Журито включва 5 носители на титлата Master of Wine и утвърдени винени професионалисти от цял ​​свят.

Остават само две седмици до BIWC и вече нямам търпение да се съберем в райския остров Саламина и да оценяваме най-добрите вина от Балканите! За първи път ще бъда председател на журито на Конкурса и за мен е чест да бъда част от такъв звезден екип! Тази година съставът на журито е разширен с нови винени съдии от световна класа и съм сигурен, че Конкурсът ще бъде забележителен, сподели новоизбраният председател на BIWC Игор Лукович от Сърбия.

Балканските винени Оскари ще се връчат на бляскава церемония в Ктима Филипикон, Саламина, на 3 юни. Най-атрактивните и оспорвани категории по традиция са Гранд трофея за „Най-доброто вино на Балканите“ и „Най-добра изба на Балканите”, но тазгодишното издание ще присъди и специална награда – „Златен Дионис”. Тя ще бъде връчена на най-доброто гръцко вино за 2022 г. от кмета на Саламина г-н Панагопулос.

Община Саламина е готова да посрещне международното жури на Балканския винен конкурс в началото на юни. Горди сме, че организаторите ни се довериха, избирайки острова за домакин на 11-то издание на престижния винен форум. Като популярна туристическа и културна дестинация, ще предложим гостоприемство на нашите гости, заповядайте!, каза Георгиос Панагопулос, кмет на Саламина.

След конкурса, на 4 юни, ще се проведе и изложение, на което са поканени представители на бизнеса, сомелиери, дистрибутори и любители на вино от страната домакин – Гърция, и от чужбина.

Регистрацията за участие в Балканския международен винен конкурс и фестивал продължава до 20 май 2022. Повече информация и указания може да намерите на www.balkanswine.eu.

Изключително горда съм, че година след година Балканският международен конкурс се радва на все по-голям интерес от винената общност в региона. През 2022 г. поставяме нов рекорд с броя изби, които ще представят най-добрите си вина в Саламина, и съм убедена, че и качеството също ще бъде вдигнато с няколко нива. Вече спокойно можем да имаме самочувствието на световна сила във винопроизводството, споделя Галина Нифору, директор на BIWC.

Предстоящото 11-о издание на Балканския винен фестивал също се раздава на повишен интерес от страна на изложители. По традиция събитието ще събере десетки винарни и стотици вина под чадърите на специално изградено градче пред НДК. Между 16 и 18 юни София отново ще бъде желана дестинация за любители и производители на вино, които ще споделят любовта си към древната напитка.

