Каролайн Гилби е "Винена личност на Балканите" 2022 в 11-то издание на Балканския международен винен конкурс

©

Британският винен експерт Каролайн Гилби MW бе обявена за „Винена личност на Балканите“ по време на официалната гала вечеря след успешното приключване на единадесетото издание на Балканския международен винен конкурс (The Balkans International Wine Competition, BIWC). Специалното отличие се присъжда за втора година, като миналогодишният носител на титлата – нидерландецът Робърт Блом, също присъства на празничната вечеря в Ктима Филипикон, Саламина.

„За мен беше голяма чест да получа тази награда на Балканския международен винен конкурс. След толкова години на дегустации, разказване и писане за вината от Балканите, чувствам, че усилията ми да покажа на останалия свят колко вълнуващо винено място е това, бяха признати, най-вече от самия регион. Благодаря ви!”, сподели Гилби.

На церемонията бяха обявени и избите победители от всички държави участници, а най-значимите отличия по традиция ще бъдат обявени в първата вечер на Фестивала на виното в София – на 16 юни от 20:00 ч. Пространството пред НДК отново ще бъде заето от шатрите, където производители и изложители от целия Балкански регион ще разположат най-добрите си вина.

Каролайн заслужава отличието заради неуморимата си работа в продължение на десетилетия в името на популяризирането на балканските вина. Целият регион ѝ дължи благодарности, тя е достоен посланик на културата на Балканите – ценност, която поставяме на пиадестал с цялата организация на Конкурса и Фестивала вече 11 години, споделя Галина Нифору, директор на BIWCF.

Каролайн Гилби е носителка на най-престижната титла във винения свят – Master of Wine. Първата ѝ книга – „Вината на България, Румъния и Молдова“ – е публикувана през 2018 г., след като Гилби дълги години пътува до Централна и Източна Европа и става свидетел на пълната винена революция в целия регион. Тя допринася за популяризирането на този регион, пишейки за Hugh Johnson's Pocket Wine Book, Oxford Companion to Wine, World Atlas of Wine, The Sotheby's Wine Encyclopedia, The Wine Opus, Wine Report и Wines of the World.

Гилби е председател на дегустационен панел за Балканите, Евразия и Източна Европа на наградите Decanter World Wine Awards и едновременно журира и презентира на редица винени събития по света. През 2018 г. става първата чужденка, удостоена със званието „Приятел на унгарските винопроизводители“.

Следващото събитие от програмата на BIWCF е Фестивалът на виното в София между 16 и 18 юни. Софиянци и гости на града ще могат да дегустират хиляди вина от Балканския регион, включително наградените по време на винения конкурс на историческия гръцки остров Саламина. Те ще имат възможността да се насладят на празничната атмосфера с музика и изкуство под открито небе и да опитат деликатеси от различни национални кухни.

Балканският международен винен конкурс и фестивал 2022 се осъществява с подкрепата на Столична община, Българска търговско-промишлена палата, както и с медийното партньорство на Wines of Macedonia, All Wine Stories, Vino & Fino magazine, Sofiaadventures, Visitskopje, Vinopedia, Winepeople.ro, In your pocket, Drinks.ua, Wine Travel Awards, ivanasimjanovska.com, Autentika, Turističke priče, Moto Pfohe Rent a Car, Страница.бг, vevesti.bg, divident.eu, Sportal Media Group, Exporter.bg, Apollowine.com, Hit-bg.com, WineBG.info, списание твоят БИЗНЕС, b2b media.bg, ExpoWorld.bg, Agro TV, Стандарт, Trio.bg, White Water, АИДБ, Аз чета, Jasmin.bg, bgtourism.bg, Winetours.bg, Wineo.bg, Bulgaria Wine Тours, Bulgaria Wine Тours, Fresh Cuts of Life, WineTourMaker.com, Exotic Wine Travel, bgvipnews.eu, hotpressbg.com, bulgarianews.bg, green-news.bg, levelfamous.com, dartsnews.bg, paragraph21.com, Литературен клуб „Перото“, Екопак.

0









Копирано