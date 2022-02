Промяна във „Фейсбук“

Компанията-майка на „Фейсбук“ - Мета, променя името на заглавната страница на социалната мрежа „News Feed“, пише Daily Mail.

Причината - да „отрази по-добре разнообразното съдържание, което хората виждат“.

Сега същата страница ще бъде известна просто като „Feed“ - доста скромна промяна, с която много потребители на „Фейсбук“ са се подигравали.

Starting today, our News Feed will now be known as "Feed." Happy scrolling! pic.twitter.com/T6rjO9qzFc