Еврокомисарят по икономика обсъди с Теменужка Петкова приемането на еврото

Еврокомисарят по икономика Валдис Домбровскис обсъди с министъра на финансите на България Теменужка Петкова приемането на еврото.

Двамата са разговаряли днес, стана ясно от публикация на еврокомисаря в социалните мрежи.

"Добра първа дискусия с Теменужка Петкова, български министър на финансите – очакваме силно сътрудничество. Европейската комисия ще продължи да подкрепя България по пътя ѝ към присъединяване към еврозоната", написа Домбровскис в Екс.

При втъпването си в длъжност Петкова каза, че до края на месеца България може да поиска от Европейската комисия и Европейската централна банка извънредни конвергентни доклади за приемането на страната ни в еврозоната. Целта е България да стане чисто от еврозоната на 1 януари 2026 година.

A good first discussion with Temenuzhka Petkova, Bulgarian Minister of Finance –

looking forward to strong cooperation. The @EU_Commission will continue to support Bulgaria on its path to Euro Area accession. pic.twitter.com/wZVg37lYVS