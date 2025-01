И Мелания Тръмп пусна криптовалута

Бъдещата първа дама на САЩ Мелания Тръмп Мелания Кнаус е родена на 26 април 1970 година в заможно семейство в Севница, Словения. Баща й е бил пусна своя собствена монета.

Ден по-рано същото направи и съпругът ѝ Доналд Тръмп, който в понеделник ще се закълне като 47-ия президент на страната.

В публикация в неделя вечерта в платформата за социални медии X тя обяви, че инвеститорите "могат да купят $Мелания сега". $Trump пък е валутата на милиардера.

Токенът Melania се търгуваше за 11.16 долара в понеделник, което е ръст от над 50% според данни на CoinMarketCap. Пазарната му капитализация възлиза на 2.15 млрд. долара.

В уебсайта за "Официалния мийм на Мелания" пише, че е криптоактив, създаден и проследяван в блокчейна Solana.

Криптовалутата на Доналд Тръмп беше най-голямата мемори монета в мрежата Solana по пазарна капитализация в 10:35 ч. лондонско време, според данни на CoinGecko, а токенът на Мелания Тръмп беше на четвърто място по това време.

На уебсайтовете на монетите $Trump и $Melania е посочено, че те "нямат за цел да бъдат инвестиционна възможност или ценни книжа, нито пък да бъдат предмет на такава".

Според уебсайта CoinMarketCap общата пазарна оценка на $Trump е около 12 млрд. долара,а тази на $Melania – около 1,7 млрд. долара, пише Дарик.

