Индиецът Гаутам Адани е третият най-богат човек в света

Индийският индустриалец Гаутам Адани стана третият най-богат човек в света според индекса на Блумбърг за милиардерите, предаде Франс прес. Така за първи път азиатец се нарежда в челната тройка, допълва БТА.

Самоукият 60-годишен милиардер е увеличил миналата година над два пъти богатството си до 137,4 милиарда долара и се класира веднага след Илон Мъск и Джеф Безос, след като е скочил с 20 позиции нагоре в индекса на Блумбърг.

Адани е натрупал състоянието си в пристанищната дейност и търговията със суровини и ръководи третия най-голям конгломерат в Индия, с интереси в най-различни сектори - от въгледобив и хранителни масла до летища и медии.

