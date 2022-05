Лекторите на Шумът на парите 2022: Александър Димитров

© Profit.bg

Представители на топ банките у нас ще вземат участие на Шумът на парите 2022.

Именно с банковия панел - един от най-посещаваните в 13-годишната история на събитието, ще стартира тазгодишното издание на форума, организиран от Profit.bg.

Сред лекторите е Александър Димитров - член на Управителния съвет на TBI Bank и изпълнителен директор с ресор „Риск“. Той ще засегне темите:

Внедрени финанси и екосистема

Дигитализация на банките

Как банките отговарят на бързо променящите се очаквания и нужди на клиентите

Как моделът „Купи сега, плати по-късно“ подобрява потребителското преживяване

Банкерите ще дискутират още и темите:

Ще продължи ли консолидацията в банковия сектор?

Лихвите по кредити и депозити – накъде?

Банката вече е в телефона ни – какво следва?

Готови ли са българските банки за влизане в еврозоната?

Зелено банкиране

Кой е Александър Димитров?

Александър Димитров е член на Управителния съвет на TBI Bank от 2017 г. и заема позицията изпълнителен директор с ресор „Риск“.

Александър е в банковата сфера повече от 20 години, където е признат с високото си ниво на професионализъм. Той стартира банковата си кариера в управление "Банков надзор" на Българската народна банка (БНБ).

Там заема последователно различни длъжности, достигайки позицията ръководител на екип, отговарящ за инспекциите на място и дистанционния надзор на търговските банки в България.

През годините заема ръководни позиции в банки, като дъщерното дружество на Credit Agricole в България (главен директор по управление на риска) и CIBANK (ръководител на отдел за одобрение и заместник-директор на дирекция "Управление на кредитите").

Александър притежава магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство и следдипломна квалификация от Georgetown University, Вашингтон, САЩ. Успешно преминава специализираните обучителни банкови програми на Bank of France, Bank of England, Bank for International Settlement и Federal Reserve Bank of New York.

Владее английски, френски, испански и руски, интересува се от теми, свързани с история, политика, икономика и др.

Шумът на парите 2022 ще се проведе присъствено на 7 юни 2022 г. в Sofia Event Center. На публиката организаторите от Profit.bg предлагат пет дискусионни панела.

Повече информация и програмата ще откриете тук.

Билети ще намерите тук. Местата са ограничени, така че побързайте да осигурите присъствието си на едно от най-големите икономически събития в страната.

Шумът на парите 2022 се организира с подкрепата на Пощенска банка, Инвестбанк, Уникредит Булбанк, Обединена Българска банка, Амунди, TBI Bank, ЕОС Матрикс, eMAG, Алкомет, Arco Real Estate, Schneider Electric, Планекс Инвест, MyFin, LENO, Philip Morris Bulgaria,TBIBuy, УНИКА и Кеш Кредит.

