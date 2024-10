НАСА изстреля сонда, която ще търси живот на една от луните на Юпитер

Ракетата Falcon Heavy на SpaceX изстреля струващата 5,2 милиарда долара сонда Europa Clipper към Юпитер от площадка 39А на Космическия център „Джон Ф. Кенеди“ на НАСА близо до Кейп Канаверал, Флорида, съобщава БТА.

Сондата на НАСА се отправи към планетата Юпитер и луната ѝ Европа, която има океан под повърхността, за да изследва условията за живот там.

Пътуването до целта ще отнеме на космическия апарат пет години и половина.

