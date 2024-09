Капсулата на "СпейсЕкс" се завърна на Земята след първата частна космическа разходка

Капсулата на "СпейсЕкс" се върна на Земята след първата частна космическа разходка, съобщиха световните осведомителни агенции.

Капсулата на мисията "Полярна зора" (Polaris Dawn) се е приземила край бреговете на Флорида в неделя, 07:37 ч. по Гринуич. Кацането беше предавано на живо.

Екип е започнал незабавно извеждане на четиримата членове на екипажа от капсулата, пише БТА.

