НАСА: Черно море промени цвета си

НАСА съобщи, че Черно море рязко е изменило цвета си. Ако по-рано, гледано от Космоса, то е било тъмносиньо, сега е станало изумрудено зелено.

Причината е масовото размножаване на фитопланктон.

Най-големите промени в цвета са пред бреговете на България и Румъния.

Океан от звезди мие плаж на МалдивитеПодобни промени има и пред бреговата ивица на Украйна. Снимките на изменението са фиксирани със спътника Aqua satellite. Според специалистите нашествието на фитопланктон може да доведе до рязко понижаване на нивото на кислород в Черно море, а оттам и до масово измиране на морските му обитатели.

Фитопланктонът е съставен от едноклетъчни водорасли и цианобактерии. Той се храни със слънчева светлина. По-големи риби и миди се хранят с него.

