Българският институт INSAIT е най-цитираният форум за изкуствен интелект в света

Българският институт към Софийски университет "Св. Климент Охридски" INSAIT е най-цитираният форум за изкуствен интелект и компютърно зрение в света, със своите 16 статии на конференцията CVPR. Този успех нарежда България в топ 10 в Европа, съобщиха от пресцентъра на МОН.

По данни на министерството България има сумарно повече статии от всички държави в Източна Европа, като INSAIT изпреварва и всеки един университет от страни като Израел, Холандия, Финландия, Австрия, Дания, Естония, Норвегия, Швеция, Испания и Италия.

За първи път от 40 години насам учени от българска институция публикуват статии на този форум. CVPR също се нарежда на четвърто място сред всички научни форуми наред с Nature, The New England Journal of Medicine и Science.

Българският INSAIT влиза в Алианс за изкуствен интелект с Meta, IBM и Intel

Припомняме още, че преди месец институтът стана част от ELLIS - водещата европейска инициатива за изкуствен интелект с членове като Оксфорд, Кембридж и Макс-Планк. Така България стана първата страна в Източна Европа, която влезе в мрежата.

