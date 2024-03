Първият човек с мозъчен чип на Мъск играе Nintendo само с ума си

Първият човек с мозъчен имплант Neuralink игра Mario Kart на Nintendo само с ума си.

29-годишният Ноланд Арбау публикува и статус в социалната мрежа Х, написан "на ум" с помощта на поставения в главата му чип.

First ever post made just by thinking, using the @Neuralnk Telepathy device! https://t.co/mj8GfiuDcD