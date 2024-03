Мъск показа първия човек с чип в мозъка

Невротехнологичната компания Neuralink на Илон Мъск публикува видео, което показва първия човек, на когото е имплантиран чип в мозъка. Както пише The ​​Washington Post, това ще бъде още един крайъгълен камък за компанията, която миналата година получи одобрение от Американската администрация по храните и лекарствата да проведе изпитания върху хора на своя електронен мозъчен имплант.

Във видео, публикувано в профила на Мъск в социалната мрежа X, 29-годишният пациент казва, че името му е Ноланд Арбо и че е бил парализиран от раменете надолу след инцидент преди около осем години. Арбо заяви, че обича да играе шах и във видеото демонстрира как самостоятелно движи курсора, за да играе компютърен шах.

Теlераthу: Мъск имплантира първия си мозъчен чип на човек

Устройството Neuralink и конкурентните продукти са проектирани да разчитат мозъчната активност, за да дешифрират какво движение възнамерява да направи човек и след това да издават команда за извършване на това действие.

Пациентът казва, че първо се е упражнявал да се опитва да движи ръката си, докато не му става интуитивно понятно да си представи движението на курсора. Видеото на Арбо идва почти три години след като Neuralink публикува видео, показващо как маймуна играе понг с ума си. Тогава компанията беше критикувана за отношението си към животните по време на разработването на мозъчния имплант. През 2021 г. американската компания Neuralink показа видео на маймуна, която играе видео игра без джойстик или каквито и да е бутони – само със "силата на мисълта“.

Неврохирург е загрижен за първия чипиран пациент: Neuralink споделя само новините, за които искат да знаем

През септември 2023 г. Илон Мъск призна, че маймуните са умрели по време на теста, но той твърди, че нито един от смъртните случаи не е свързана с имплантиране. Разследване, проведено от WIRED обаче показа обратното. Журналистите установиха, че някои животни са били евтаназирани, след като здравето им се е влошило след имплантирането на мозъчен чип.

Livestream of @Neuralink demonstrating “Telepathy” – controlling a computer and playing video games just by thinking https://t.co/0kHJdayfYy