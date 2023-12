"Гугъл" обяви новия си модел изкуствен интелект Gemini

Технологичният гигант "Гугъл" (Google) пуска надградена версия на своята платформа с генеративен изкуствен интелект "Бард" (Bard), като така компанията прави опит да засили конкуренцията си със собственика на чатбота "ЧатДжиПиТи" (ChatGPT) - "ОупънЕйАй" (OpenAI), предаде ДПА.

"Гугъл" пуска новия си модел на изкуствен интелект "Джемини" (Gemini) като част от чатбота "Бард" в САЩ и повече от 170 страни по света, като в списъка не фигурират Обединеното кралство и страните от ЕС.

Проверка на БТА установи, че "Гугъл" не е включила и България към страните, които ще имат достъп до подобрената версия на "Бард".

Главният изпълнителен директор на "Гугъл" Сундар Пичай заяви, че това ще бъде най-мащабното подобрение на чатбота от стартирането му – през март тази година.

"Правим следващата стъпка в нашето пътуване с "Джемини", нашият най-способен модел досега, с най-съвременна производителност.

"Тази нова ера от модели представлява едно от най-големите научни и инженерни усилия, които сме предприели като компания", добави ръководителят на "Гугъл".

Компанията твърди, че "Джемини" е първият изкуствен интелект, който може да победи "човешки експерти" в своята гама от тестове за интелигентност.

Планира се новият базиран на изкуствен интелект инструмент да бъде пуснат първо на английски, след което да бъде разширен с различни езици в близко бъдеще.

"Джемини" ще бъде "мултимодален", което означава, че ще може да работи и комбинира различни видове информация чрез текст, снимки, видео или аудио съдържание.

"Той ще бъде способен да работи ефективно във всякакви области – от центрове за данни до мобилни устройства", посочват от "Гугъл".

"Бард" ще използва версията "Джемини Про" (Gemini Pro) - едно от трите нива на модела, за да позволи "по-напреднали разсъждения, планиране, разбиране и други функции".

Планира се още "Джемини" да бъде вграден в смартфоните на "Гугъл" - "Пиксел 8 про" (Pixel 8 Pro).

Предстои новата версия на софтуера да бъде налична за повече продукти и услуги на "Гугъл" през идните месеци.

