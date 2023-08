X (Twitter) ще иска ваше селфи и снимка на личната ви карта

Twitter(Х) работи върху нов начин за проверка на самоличността на потребителя. Социалната мрежа ще изисква изпращане на селфи заедно с издаден от правителството документ за самоличност, пише PCmag.

Както съобщава Engadget, новата система е открита от изследователя на приложения Nima Owji, който сподели екранна снимка на процеса на проверка на самоличността. Завършването отнема около пет минути. Според него системата първоначално ще е предназначена само за премуим акаунти.

X (Twitter) пречи на потребителите да посещават сайтове, които не са харесвани от Мъск

Предоставената лична информация се обработва от израелската компания AU10TIX. Процесът изисква потребителите да се съгласят X (Twitter) да съхранява информацията им до 30 дни и да я споделя с AU10TIX, за да се извърши проверка на самоличността. Социалната мрежа заявява, че информацията, заедно с данните, събрани от потребителския профил, ще бъдат използвани "за целите на безопасността и сигурността, включително предотвратяване на представяне под чужда самоличност".

Mилиapдepът, изгубил $1,5 милиapдa зa дeн, зapaди Илoн Mъcĸ

Новата система вече се въвежда поетапно, а броя на критиците й се увеличава. Според някои е доста опасно, че данните на практика се предоставят на трета страна. Други изтъкват, че обвързването на лична карта или паспорт с профила ви в социалните мрежи може да доведе до край на анонимността в интернет и ограничаване на свободата на словото, пише dir.bg.

#X keeps working on the ID verification. You should upload a photo of your ID and take a live selfie. https://t.co/3bdGgzlnZh pic.twitter.com/F4ssglakHR