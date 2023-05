Мъск за Сорос: Той мрази човечеството

Милиардерът Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, сравни Джордж Сорос с комиксовия герой Магнето. В продължение на много години, образът на Магнето се променя — от суперзлодей до антигерой и дори герой. Подобно на него Джордж Сорос предизвиква доста противоречиви реакции. За едни той е филантроп и поддръжник на демокрацията, за други той е изкусен манипулатор и унищожител на традиционните ценности.

"Той ми напомня за Магнито", написа Мъск в Туитър.

"Той иска да ерозира самата тъкан на цивилизацията. Сорос мрази човечеството", отговори в коментар на друг потребител собственикът на "Туитър".

You assume they are good intentions. They are not. He wants to erode the very fabric of civilization. Soros hates humanity.