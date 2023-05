Илон Мъск: Жена ще оглави "Туитър"

Собственикът на "Туитър" (Twitter) Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, съобщи, че е намерил нов главен изпълнителен директор на социалната медия, предаде ДПА. До шест седмици начело на компанията ще застане жена, написа Мъск в туит, без обаче да назовава въпросната дама.

Туитът на Мъск буквално гласи: "Радвам се да съобщя, че наех нов главен изпълнителен директор за "Екс/Туитър". Тя ще заеме поста до шест седмици".

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.