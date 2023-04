Криптовалутата Dogecoin скочи с над 20%, след като Мъск смени логото на "Туитър"

Курсът на доджкойна (Dogecoin) скочи днес, след като Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател,, собственик на "Туитър" (Twitter), избра за ново лого на социалната мрежа - стилизиран образ на куче от породата шиба ину, който се свързва с този криптоактив, предаде Франс прес, цитирано от БТА.

Решението на Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, да замени историческата синя птичка като лого на "Туитър", независимо дали става дума за постоянен избор или за краткосрочна шега, доведе до покачване на доджкойна с 0,08 долара до над 0,10 долара, което е увеличение с над 20 на сто.

Собственикът и главен изпълнителен директор на "Туитър", който има над 133 милиона абоната на личния си профил, използва от дълго време платформата за самореклама и шеги, които понякога са в полза на доджкойна- крайно нестабилна валута, първоначално създадена като шега.

Тя е пусната през 2013 година като ироничен отговор на два феномена в мрежата – криптовалутите, които се умножиха след огромния интерес предизвикан от биткойна и много популярните в мрежата пародийни снимки на куче от порода шиба ину.

BREAKING: $DOGE coin now collapsing, down ~6% over the past hour, after Elon used Twitter for a massive pump & dump scheme pic.twitter.com/adRODadPkI