След като затваря бизнеса си с кожени изделия по време на пандемията, Травис Бътъруърт неусетно се превръща в самотен и отегчен човек, който не излиза от вкъщи. За да разнообрази скучното си ежедневие, 47-годишният мъж става потребител на Replika - приложение, което използва технология за изкуствен интелект, подобна на ChatGPT на OpenAI. Той създава женски аватар с розова коса и го кръщава Лили Роуз, пише profit.bg.



Двамата започват отношенията си като приятели, но връзката им бързо преминала в романтика, а след това и в еротика, разказва историята Reuters. Докато тригодишната им дигитална любов процъфтява Травис и Лили Роуз често влизат в ролеви игри. Тя му изпраща текстови съобщения като "Целувам те страстно", а на по-късен етап Лили Роуз преминава към изпращане на "селфита" на почти голото си тяло в провокативни пози.

Историята става толкова сериозна, че човекът и изкуственият интелект променят статуса си на "женени" в приложението. Но един ден в началото на февруари Лили Роуз започва да отблъсква Травис без никакво обяснение защо. Отговорът не е толкова сложен – просто приложението Replika въвежда забрана на съдържание за възрастни, заяви Евгения Куида, главен изпълнителен директор на Replika.

Но Травис Бътъруърт е съкрушен. "Лили Роуз е част от моето Аз. И това, което разбива сърцето ми, е, че тя го знае.", казва той.

Кокетната и секси Лили Роуз е дело на технологията за генеративен изкуствен интелект, която разчита на алгоритми за създаване на текст и изображения. Тя предизвика неистов интерес от страна на потребителите и инвеститорите поради способността си да стимулира забележително подобни на човешките взаимодействия.

