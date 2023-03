Заснеха кръгли пясъчни дюни на Марс

Почти идеални кръгли пясъчни дюни са открити по повърхността на Марс. За това съобщават от НАСА.

Изображенията са направени с камерата за експерименти с висока разделителна способност (HiRise), която се управлява от университета на Аризона.

Учени обясняват, че и преди са заснемали пясъчни дюни на Червената планета, но за пръв път те са толкова добре оформени. Леката асиметрия в пясъчните дюни показва, че е духал вятър от юг.

Това са поредните снимки, направени от камерата HiRise, която обикаля около Марс – тя е монтирана на космическия кораб Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), уточняват от НАСА.

Колекцията от натрупани изображения се използва, за наблюдения на заскрежаването на повърхността на планетата през зимния период.

Последните снимки са направени докато MRO е бил на надморска височина от около 300 км над повърхността на Марс. Всеки пиксел в изображението отговаря на 25 см.

