Мъск назначи куче за шеф на Twitter

„Новият главен изпълнителен директор на „Туитър“ е страхотен. Много по-добър е от предишния!“ Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, обяви това заедно със снимка на куче в стола на главния изпълнителен директор на компанията на страницата си в социалната мрежа.

Какво знаем за новото „назначение“? Кучето е от порада шиба-ину и се нарича Флоки.

Той се справя чудесно с числата и има свой собствен стил на работа, казва Мъск, изразявайки увереност, че новият избранник е идеален за поста.

По-рано ексцентричният предприемач определи последните три месеца като изключително трудни, но уточни, че е доволен от последните данни за броя на уникалните потребители в социалната мрежа и съчетал спасяването на „Туитър“ от фалит с работа в другите си компании.

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH