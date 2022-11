Руски хакери удариха сайта на ЕП

"На хакерска атака бе подложен сайтът на Европейския парламент", това видя репортер на novini.bg.



Говорителят на органа на законодателната власт на Европейския съюз Жауме Дук заяви, че достъпът до интернет страницата на ЕП е спрян заради външна намеса.

"Става дума за DdoS (Distributed Denial of Service) атака. ЕП работи за възстановяването на нормалната работа на сайта", написа той в Туитър.

Председателят на ЕП Роберта Мецола заяви, че отговорност за кибернападението е поела група, свързана с Кремъл.

Тя обвърза атаката с днешната решение на депутатите от 27-те да обявят Русия за държава, спонсорираща тероризма.

EП реши с огромно мнозинство: Русия е държава, спонсор на тероризма

"Моят отговор е: "Слава на Украйна", заяви Мецола в "Туитър".

Малко след 19 часа българско време работата на сайта на ЕП се възстанови, показа справка на novini.bg.

The @Europarl_EN is under a sophisticated cyberattack. A pro-Kremlin group has claimed responsibility.



Our IT experts are pushing back against it & protecting our systems.



This, after we proclaimed Russia as a State-sponsor of terrorism.



My response: #SlavaUkraini