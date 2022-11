Мъск отлага платеното удостоверяване на профили в "Туитър"

Сътресенията в социалната платформа "Туитър" (Twitter) след придобиването й от милиардера Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, продължават, съобщават световните агенции.

Мъск съобщи в туит, че пускането на услугата за верификация на профили "Блу верифайд" (Blue Verified) или т. нар. сини значки се отлага, "докато се създаде силно доверие в спирането на фалшифите профили".

Вероятно ще се използва различно цветово означаване за организациите и индивидуалните потребители, допълва той, цитиран от ДПА.

Миналата седмица той заяви, че надградената версия на абонаментната програма "Туитър блу" (Twitter Blue) ще бъде пусната на 29 ноември.

"Туитър" има собствен процес на верификация и в момента удостоверява открояващи се акаунти, като добавя синя отметка до потребителското име. Системата е запазена за потребители като известни личности, политици и журналисти, чиято самоличност често става обект на фалшифициране.

Мъск критикува първоначалната система и откакто сключи споразумение за придобиване на мрежата през април многократно е заявявал, че иска да реформира начина, по който тя удостоверява акаунтите и се отнася към ботовете.

Неотдавна той обяви, че "Туитър" преразглежда процедурата за верификация и удостоверяването със синя отметка ще струва 8 долара месечно. В началото на ноември компанията въведе сива отметка за определени влиятелни акаунти, но след това я изтри.

Според информация от информирани източници освен това платформата уволнява определени служители по продажбите, макар те да са заявили желание да следват визията на Мъск за компанията. Засегнатите служители са били уведомени с имейл, че услугите им повече не са необходими.

След ултиматума на Мъск служителите на "Туитър" започнаха да напускат

Междувременно ръководителят на френското подразделение на компания Дамиен Виел е подал оставка, информира Блумбърг.

Виел бе начело на дейността на "Туитър" в региона седем години. Той отказа да коментира обстоятелствата около напускането си или колко служители ще останат в парижкия офис на платформата, където преди придобиването й от Мъск работеха по-малко от 50 души.

След първоначалната вълна на съкращения, когато бяха освободени около 3700 служители или близо половината персонал, предприемачът разпрати имейл до служителите, изисква от тях да изберат нова култура на интензивен труд или да напуснат с обезщетение.

В последствие са напуснали повече служители от очакваното, особено с технически функции, което създаде опасения дали компанията може да продължи да функционира, посочиха по-рано източници.

