Facebook и Instagram се сринаха

Социалните мрежи Facebook (Meta) и Instagram се сринаха на някои места по света.

Това става ясно от текст на сайта downdetector.com.

WhatsApp се срина

Данните показват, че около 16:30 часа българско време, хиляди потребители от различни точки в света, включително и от България, социалната мрежа или не е достъпна, или пък зарежда прекалено бавно и след това се срива.

Потребители от САЩ, Бангладеш и други държави също сигнализират за проблеми със социалната мрежа.

Facebook down or not working, you’re not alone #facebookdownhttps://t.co/50BUtEd2bh pic.twitter.com/VLExCPCltN