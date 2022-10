Мъск: Със "Старлинк" продължаваме да финансираме безвъзмездно украинското правителство

Според последното изявление от милиардера Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, неговата компания "Спейс Екс" ще продължи да финансира услугата "Старлинк" в Украйна, която помага на цивилните и военните в страната да имат интернет комуникации по време на войната с Русия.

Мъск смени позицията си, само ден след като беше заявил, че не може да си позволи да продължи с този жест.

Мъск иска Пентагонът да плаща сателитния интернет на Украйна

В Туитър той написа: "въпреки че "Старлинк" продължава да губи пари, а други компании получават милиарди от доларите на данъкоплатците, ние просто ще продължим да финансираме безвъзмездно правителството на Украйна".

Засега не е ясно дали предложението на Мъск е искрено или е израз на сарказъм, отбелязва Ройтерс.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free