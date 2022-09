Китай изстреля спътник за мониторинг на околната среда

Китай изстреля успешно спътника за мониторинг на околната среда "Юнхай-1 03" с ракета "Великият поход 2Д" от космическия център Цзюцюан в провинция Гансу, съобщи Синхуа.

Спътникът е изведен на зададената орбита, информира БТА.

Предназначението на "Юнхай-1 03" е да изследва Космоса и земната атмосфера, да прави научни експерименти, да дава ранни предупреждения за стихийни бедствия.

Това е 438-ия старт с ракетата "Великият поход 2Д".

