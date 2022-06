Изстреляха кораба "Прогрес" с 2,5 тона товар за МКС

Товарният кораб "Прогрес МС-20" беше изстрелян с ракетата-носител "Союз-2.1а" към Международната космическа станция (МКС) от космодрума Байконур, съобщи ТАСС.

Скачването му с руския сегмент "Звезда" е насрочено за по-късно днес.

LIVE NOW: Watch a @Roscosmos Progress cargo spacecraft launch to the @Space_Station from Baikonur, Kazakhstan at 5:32am ET (09:32 UTC): https://t.co/ZuxLDtRxxM pic.twitter.com/9xIsYtz54R

"Прогрес МС-20" трябва да достави 2,5 тона товар на МКС, включително 599 кг гориво за зареждане, 420 литра вода в специални резервоари, 40 кг сгъстен азот в цилиндри, както и около 1458 кг оборудване, санитарни материали, облекла, хранителни продукти.

Товарният кораб "Прогрес МС-19" се скачи с МКС

С руския кораб ще бъдат доставени също 3D принтер, миниатюрна електрическа китара и струни за цигулка.

The Progress 81 cargo craft is on its way to the station after launching at 5:32am ET today. It will arrive in 3.5 hours live on @NASA TV. More... https://t.co/TaYDPOqLlk pic.twitter.com/szFIwgf8Cv