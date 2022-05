НАСА отложи с ден връщането на Земята на четирима астронавти от МКС

Американската космическа агенция НАСА реши да отложи с ден, за 5 май, отделянето от Международната космическа станция (МКС) на кораба "Дракон", с който на Земята да се върнат четирима астронавти след шестмесечна мисия. За това съобщи в Туитър ръководителката на програмата за пилотирани полети на НАСА Кати Людерс.

Причината е неблагоприятното време в планирания район на приводняване в Атлантическия океан край бреговете на Флорида.

Отделянето на кораба "Дракон" от МКС е предвидено за 01:05 ч. северноамериканско източно време на 5 май, а приводняването - за 00:37 ч. на 6 май.

