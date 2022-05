Мъск предупреди, че "Туитър" може и да не е безплатен за всички

Скоро "Туитър" може да не е безплатен за определени потребители, написа в социалната мрежа бъдещият ѝ собственик милиардерът Илон Мъск.

Бизнесменът може да въведе "малка такса" за компаниите и за правителствените представители. За обикновените потребители "Туитър" ще остане безплатен, обещава Мъск.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users