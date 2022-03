Anonymous удариха руския медиен регулатор и публикуваха над 360 000 файла

Хакерската групировка Anonymous удари сайта на руския медиен регулатор Роскомнадзор.

В съобщение на организацията се посочва, че вследствие на атаката над 360 000 файла (850 Gb) на институцията да станали достъпни.

"Anonymous успешно разби базата данни на Роскомнадзор, федералния орган на руското правитество, отговорен за мониторинга, контрола и цензурата на руските медии. Публикувани са над 360 000 файла", заявиха хакерите в Туитър.

JUST IN: #Anonymous has successfully breached and leaked the database of Roskomnadzor, the Russian federal executive agency responsible for monitoring, controlling and censoring #Russian mass media, releasing to the public over 360K files. #OpRussia https://t.co/m5wvoDGNPh