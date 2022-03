Anonymous: Ударихме руски медии

Хакерската групировка Anonymous ("Анонимните") заяви за извършена атака срещу руски държавни медии.

В съобщение в Twitter хакерите обявиха, че са ударили телевизиите "Русия 24", "Москва 24" и "Канал 1".

"На кибератака бяха подложени и руските платформи за излъчване на живо в интернет Wink и Ivi" допълниха Анонимните. От групировката не съобщиха кога са били извършени нападенията.

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU