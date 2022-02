Anonymous обявиха кибервойна на Русия заради Украйна

Хакерската групировка Anonymous обяви кибервойна на Русия във връзка с агресията на Москва в Украйна.

"Колективът на Anonymous официално обявява война на руското правителство", заявиха от групировката в акаунта си в Туитър. Съобщението е съпроводено с хаштага "Украйна".

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine