Вече е факт: Първите полицаи-роботи следят за спазването на обществения ред

Сингапур изпробва полицейски роботи, които да следят жителите за нежелано социално поведение и да отправят предупреждения към тях. Изпитанието е започнало през септември, като два робота са патрулирали около жилищен комплекс и търговски център, съобщава британския в-к "Гардиън".

Според жителите обаче по този начин личността се превръща в жертва и те самите нямат контрол върху това, което се случва с тях. Градът-държава често е критикуван за ограничаване на гражданските свободи и прилагането на строг контрол. Най-новите устройства за наблюдение представляват роботи с колела и седем камери. Те отправят предупреждения при пушене в забранени зони, неправилно паркиране на велосипеди и нарушаване на правилата за социална дистанция. По време на патрулиране един от роботите „Ксавие“ се промъкнал в жилищен комплекс и застанал пред група възрастни жители, гледащи мач по шах, като ги предупредил да спазват дистанция от един метър и да не са повече от пет души в група.

Това напомня за антиутопичен свят на роботи. Малко се колебая относно този вид концепция. Всичко това допринася за усещането, че хората трябва да внимават какво казват и какво правят в Сингапур в много по-голяма степен, отколкото биха правили в други страни, разказва пред Франс прес 34-годишната изследователка Франи Тео.

От доста време Сингапур се опитва да прокара визия за управлявана от технологиите "умна нация". На острова живеят около 5,5 млн. души, като в момента на него има 90 000 полицейски камери, като се очаква броят им да се удвои до 2030 г. и да бъде инсталирана и програмата за разпознаване на лица по стълбовете на лампите в целия град. Правителството не отстъпва от използването на роботи, като обяснява, че по време на тест периода те не са идентифицирали и не са предприемали действия срещу нарушителите. Според него те са необходими за справяне с нарастването на възрастта на населението и могат да помогнат за намаляване на броя на офицерите, необходими за пешеходни патрули, информира bTV.

