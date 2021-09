Instagram се срина

Мултимедийната социална платформа Instagram има сериозен технически проблем, като потребители от различни части на света съобщават, че не могат да използват нито приложението, нито сайта.

Според DownDetector проблемите са започнали около 7 ч. българско време, като са ескалирали в обедните часове.

Около половината потребители на приложението и над една пета от използващите уеб интерфейса са посочили, че имат проблеми. Не работят и платформите, които надграждат Instagram с допълнителни функционалности.

Към момента няма официална информация за причината за проблема.

NEWS UPDATE: We are receiving reports that Instagram is down for some users.



Are you experiencing this problem too? #InstagramDown pic.twitter.com/mMoFgcRkt0