Създадоха робот, събиращ фасове

Учени от Технологичния университет на Делфт, Нидерландия, съвместно със специалисти от компанията "Тектикс", конструираха робот, предназначен да събира фасове на плажове и други обществени места, съобщава сайтът на учебното заведение.



Експертите са решили да създадат робота, след като са научили, че всяка година в природата попадат четири трилиона угарки от цигари.

This little robot is cleaning up our beaches, one cigarette butt at a time https://t.co/3nLGWqQELX