След успеха с телефоните: Китайската компания Xiaomi пуска на пазара и първия си автомобил

Китайската компания Xiaomi, която се утвърди като един от големите играчи на пазара с мобилни телефони, продължава да разширява технологичното си портфолио и на 28 март ще представи първия си електромобил. Очаква се колата, поне първоначално, да бъде достъпна за закупуване само на местния пазар, но почти сигурно продажби са предвидени и зад граница.

„Това ще бъде най-атрактивният, най-лесен за управление и най-умен автомобил“, увери главният изпълнителен директор на компанията Лио Джун.

По думите му цената на Xiaomi SU7 няма да надвишава 500 000 юана (около 64 хиляди евро).

Става въпрос за седан с дължина 4,99 метра, който според компанията има най-добрия аеродинамичен коефициент сред серийно произвежданите автомобили и който ще се предлага в две конфигурации: една с мощност 299 к.с., задвижване на задните колела и пробег до 668 км. Другият (наречен Max) има 673 к.с., 800 волтова технология (която позволява супер бързо зареждане) и до 800 км пробег, благодарение на батерия от 101 kWh.

Вторият вариант ще се бори с Tesla Model S или Porsche Taycan и ще може да достигне 265 км/ч и да ускорява от 0 до 100 км/ч за 2,8 секунди.

